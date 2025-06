Gattuso nuovo ct Italia Cassano | La scelta migliore ci porterà al Mondiale

Gennaro Gattuso è il nuovo volto della Nazionale Italiana, e Antonio Cassano non ha dubbi: questa è la scelta migliore per riportare l’Italia ai vertici mondiali. Con entusiasmo e fiducia, l’ex attaccante ha espresso il suo sostegno e le sue speranze, convinto che Gattuso saprà guidare la squadra verso il successo nei prossimi impegni internazionali. La Nazionale può ora guardare al futuro con rinnovata energia e determinazione.

(Adnkronos) – Antonio Cassano 'incorona' Gennaro Gattuso. L'ex attaccante ha speso parole d'elogio per il nuovo commissario tecnico della Nazionale, da poco nominato come successore di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia: "Innanzitutto gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. L’ho sentito prima della sua firma e spesso in questo periodo. È la scelta migliore. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

