Gattuso nuovo ct Italia Cassano | La scelta migliore ci porterà al Mondiale

Antonio Cassano incorona Gennaro Gattuso come il miglior candidato per guidare l’Italia verso il successo mondiale. Con parole di stima e fiducia, l’ex attaccante sottolinea che la sua scelta rappresenta la mossa vincente per rilanciare la Nazionale. La domanda ora è: con Gattuso in panchina, l’Italia riuscirà a raggiungere il traguardo più ambito? La risposta, nei prossimi mesi, potrebbe cambiare le sorti del calcio italiano.

(Adnkronos) – Antonio Cassano ‘incorona’ Gennaro Gattuso. L’ex attaccante ha speso parole d’elogio per il nuovo commissario tecnico della Nazionale, da poco nominato come successore di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia: “Innanzitutto gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. L’ho sentito prima della sua firma e spesso in questo periodo. È la scelta migliore. La migliore che si potesse fare, è un grandissimo allenatore, perché ha avuto la grande personalità, di fare negli ultimi otto anni di allenare in sei Paesi diversi, allenando squadre complicate come Marsiglia, Valencia, Napoli. 🔗 Leggi su Seriea24.it

