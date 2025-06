Gasparri e Tajani? David Parenzo dietro la lavagna!

In un clima carico di tensione e accuse, David Parenzo si trova sotto la “lente d’ingrandimento” di Gasparri e Tajani, in un dibattito acceso su La7. La giornata si trasforma in una vera e propria battaglia di parole, con il conduttore richiamato a non banalizzare le notizie drammatiche come l’attacco alle centrali nucleari iraniane. Ma cosa cela davvero questa intricata vicenda?

In fondo poteva andare peggio a David Parenzo. Poteva piovere. A L’aria che tira su La7 la mattinata è di quelle tese come il momento storico. E all’improvviso, sul conduttore, piove la più brutale delle reprimende: «Non banalizzi, che dà notizie drammatiche». In studio si parla dell’Iran, con l’attacco americano nella notte tra sabato e domenica alle tre centrali nucleari della Repubblica islamica. Una missione, denominata “Midnight Hammer” (il martello di mezzanotte) che potrebbe cambiare il corso della storia e che la redazione del programma sintetizza con un titolo, «Trump entra nella Terza guerra mondiale a pezzi»: il tono è tanto enfatico quanto inquietante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gasparri e Tajani? David Parenzo dietro la lavagna!

