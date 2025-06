Gas russo il M5s riapre a Putin | scoppia la guerra nel centrosinistra

In un momento cruciale per il panorama politico italiano, il Movimento 5 Stelle scuote le acque con una proposta inaspettata: riaprire i acquisti di gas dalla Russia. Quella che sembrava una semplice risoluzione si è trasformata in una vera e propria bomba politica, minando l’unità del centrosinistra e scatenando reazioni bipartisan. Ma cosa cela realmente questa mossa e quali saranno le conseguenze per il futuro del Paese?

Una risoluzione che doveva essere di routine si trasforma in una bomba politica. Il Movimento 5 Stelle ha fatto saltare in aria l'unità del centrosinistra (o meglio la tanto ambita unità) con una proposta che nemmeno i suoi alleati si aspettavano: tornare a comprare gas dalla Russia. Il punto 32 del documento presentato ieri alla Camera ha scatenato una rivolta bipartisan che ha mandato in frantumi l'asse progressista proprio alla vigilia del Consiglio Europeo. "Ho dovuto rileggerla due volte, chissà a cosa pensavano.", confessa sotto anonimato un esponente di spicco di Alleanza Verdi e Sinistra.

