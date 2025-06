Garlasco l' intercettazione della zia di Chiara | Se è morta tra le 9.30 e le 10 ci siete dentro voi

Nel mistero di Garlasco si apre un nuovo capitolo, con rivelazioni che gettano luce sulle tensioni tra le testimoni chiave. Le intercettazioni del 12 febbraio 2008 tra Maria Rosa Cappa e sua sorella Carla svelano dubbi sull’alibi delle due donne, sollevando nuovi interrogativi sulla verità dietro la tragica morte di Chiara. Se vuoi scoprire cosa emerge da questi retroscena, continua a leggere.

Un nuovo retroscena nel caso Garlasco. Le conversazioni del 12 febbraio 2008 tra Maria Rosa Cappa, madre delle gemelle Stefania e Paola, e la sorella Carla, rivelano tensioni legate alla rivalutazione dei loro alibi da parte della pm Rosa Muscio. Maria Rosa, come riporta il Tempo, lamenta: "Carla! Dodici ore sono stata là. dalle 11.30 della mattina, siamo andate tutte e tre. ognuna quattro ore", descrivendo interrogatori minuziosi su spostamenti e scontrini. Carla osserva: "A loro fa tanto comodo spostare l’orario di quando è morta Chiara! Perché se Chiara è morta alle 9.30-10, ci siete dentro voi altri, ammesso!", evidenziando come l’orario del decesso sia cruciale per gli alibi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it