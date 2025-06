Garlasco l’ex magistrato che chiese l’archiviazione di Sempio oggi guida il Casinò di Campione

Dopo aver svolto il ruolo di magistrato a Garlasco, Mario Venditti, oggi alla guida del Casinò di Campione, si trova al centro di un intrigante intreccio tra passato giudiziario e attuale gestione. Un filo sottile, ma carico di significato, collega le due vicende, alimentando sospetti e curiosità pubblica. La sua esperienza e il suo ruolo istituzionale si intrecciano in un contesto ricco di mistero e risvolti inaspettati, che meritano di essere esplorati più da vicino.

Un filo istituzionale, seppur indiretto, collega il Casinò di Campione d'Italia alla vicenda giudiziaria del delitto di Garlasco, ancora oggi oggetto di attenzione pubblica e inchieste giornalistiche. Al centro di questo collegamento si trova Mario Venditti attuale presidente del Consiglio di.

Il casino di Garlasco - Il delitto di Garlasco, avvenuto circa 18 anni fa, ha catturato l'attenzione dell’opinione pubblica. Vittorio Feltri ha commentato come le indagini si siano concluse rapidamente con l’arresto di Stasi, il fidanzato della vittima, ma il suo assolvimento in primo grado ha lasciato molte perplessità sul caso.

È la più importante delle battaglie sulla riapertura del caso Garlasco, a 17 anni dall'assassinio di Chiara Poggi. Si è aperto oggi a Milano il maxi incidente probatorio deciso dalla gip Daniela Garlaschelli. Avvocati e consulenti della famiglia della vittima, dell'in Vai su Facebook

