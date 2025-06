Garlasco legali famiglia Poggi | La procura deve parlare Ora basta

Gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, rappresentanti dei familiari di Chiara Poggi, denunciano con fermezza le continue menzogne diffuse dai media sul caso del 2007 a Garlasco. La loro presa di posizione sottolinea la necessit√† che la procura intervenga immediatamente, affinch√© venga fatta chiarezza e si porre fine a questa campagna di false informazioni. √ą ora di ascoltare la voce della giustizia e smascherare le verit√† nascoste.

‚ÄúNon c‚Äô√® limite alla fantasia, n√© alla volont√† di vendere falsi scoop sulla pelle delle persone coinvolte‚ÄĚ. Con queste parole, gli avvocati¬† Gian Luigi Tizzoni ¬†e¬† Francesco Compagna, che rappresentano i familiari di¬† Chiara Poggi, hanno denunciato le numerose falsit√† circolanti sui media riguardo al caso della ventiseienne uccisa il¬† 13 agosto 2007 ¬†a¬† Garlasco. I legali, in una dichiarazione a¬† Fanpage.it, hanno espresso il loro disappunto per le ricostruzioni fantasiose e per il fatto che la¬† Procura di Pavia ¬†non abbia ancora preso provvedimenti di fronte a questa¬† disinformazione. La reazione della famiglia Poggi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it ¬© Thesocialpost.it - Garlasco, legali famiglia Poggi: ‚ÄúLa procura deve parlare. Ora basta‚ÄĚ

