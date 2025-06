Garlasco l’audio shock delle zie di Chiara | Se è morta tra le 9,30 e le 10 ci siete dentro voi

Le intercettazioni tra le zie di Chiara Poggi, Maria Rosa e Carla Cappa, scoperte nell'ambito dell’indagine sull’omicidio di Garlasco, rappresentano un peso enorme sulla vicenda. Quelle conversazioni, registrate nel febbraio 2008, rivelano dettagli inquietanti e svelano i retroscena di un caso ancora avvolto nel mistero. Restate con noi per scoprire come questi dialoghi potrebbero cambiare tutto quello che pensavate di conoscere su questa tragica vicenda.

Sono intercettazioni che pesano come macigni quelle tra Maria Rosa Cappa e la sorella Carla, registrate il 12 febbraio 2008 nell'ambito dell'inchiesta per l' omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Le due donne, zie della vittima, commentano le richieste della pm Rosa Muscio, titolare dell'indagine, che in quel momento aveva deciso di rivalutare gli alibi di Maria Rosa e delle sue due figlie, Stefania e Paola Cappa. Nessuna delle tre è mai stata indagata per l'assassinio che avrebbe poi portato alla condanna di Alberto Stasi, ma i colloqui con il magistrato sembrano aver lasciato un segno profondo.