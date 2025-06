Garlasco l' audio choc delle zie di Chiara | Se è morta tra le 9,30 e le 10 ci siete dentro voi

Nel cuore di Garlasco, un audio choc rivela le tensioni e i dubbi delle zie di Chiara Poggi sulla scena del delitto. Quelle parole, pronunciate il 12 febbraio 2008, scaturiscono un'esplosione di sospetti tra le familiari della vittima, mentre la magistratura rivaluta gli alibi. Un intreccio di emozioni e indizi che ancora oggi tiene col fiato sospeso chi segue questa intricata vicenda. E voi, cosa pensate davvero accadde quella notte?

¬ęPerch√© se Chiara √® morta alle 9.30-10, ci siete dentro voi altri!¬Ľ. Quell'orario del delitto di Garlasco che agitava gli animi delle zie di Chiara Poggi. √ą il 12 febbraio 2008 e Maria Rosa, mamma delle gemelle Stefania e Paola Cappa, si sfoga al telefono con la sorella Carla in merito ai colloqui con la pm Rosa Muscio, titolare dell'inchiesta per l'omicidio del 13 agosto 2007. In quel momento, il magistrato aveva deciso di rivalutare gli alibi di mamma e figlie, mai indagate per l'assassinio, che invece ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Le intercettazioni -¬†¬† ¬ęCarla! Dodici ore sono stata l√†. 🔗 Leggi su Iltempo.it