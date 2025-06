Garlasco l’albergatore mette nei guai il fratello di Chiara Poggi | Marco il giorno dell’omicidio non era in Trentino con i suoi

Un nuovo sorprendente sviluppo scuote il caso Garlasco: si indaga ora anche su Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, coinvolto in un intreccio di misteri che potrebbe riaccendere le speranze di verità. Mentre le indagini proseguono, emerge un altro dettaglio cruciale: l’albergatore di Garlasco avrebbe messo nei guai il fratello di Chiara Poggi, Marco, svelando nuovi elementi che potrebbero rivoluzionare il puzzle del delitto. La verità sta per emergere?

Nuovo colpo sul caso Garlasco, mentre sono in corso le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, caso su cui finora c’è solo la condanna definitiva dell’allora fidanzato, Alberto Stasi, all’epoca 26enne. Finora nel nuovo filone di indagini, condotto dalla procura di Pavia, risulta indagato per omicidio in concorso Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Marco Poggi. Ma adesso, dopo 18 anni, al settimanale Giallo, in edicola domani, il gestore dell’albergo in Trentino, dove soggiornava la famiglia Poggi quando Chiara venne uccisa, svela un dettaglio pesante: Marco Poggi, durante quel maledetto 13 agosto del 2007, non era con i suoi in Trentino. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: garlasco - chiara - poggi - omicidio

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, riaccende l'attenzione per un blitz a casa di Andrea Sempio.

Chiara Poggi è morta il 13 agosto 2007. Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni per quell'omicidio. Queste sono le uniche certezze del caso di Garlasco. Poi c'è una verità alternativa, che da qualche mese si sta costruendo tra le vie della cittadina lombarda Vai su Facebook

+++ Delitto Garlasco: “Non ho mai mangiato il Fruttolo”, Andrea Sempio a “Chi l’ha visto?” +++ Così l’indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi sui contenitori di yogurt che domani saranno al centro dell’incidente probatorio. Questa sera c'è # Vai su X

Garlasco, «Marco Poggi non era in Trentino il giorno dell'omicidio»: parla il titolare dell'hotel. L'audio della madre delle Cappa: «Se è morta tra le 9.30 e le 10 ci siete dentro voi»; Garlasco, Andrea Sempio visto al Santuario della Bozzola dal testimone di Maurizio: minacce dopo il racconto; «Marco Poggi non era in Trentino il giorno dell'omicidio»: cosa ha detto il titolare dell'hotel sul caso Garla.

Il proprietario dell'hotel: Marco Poggi non era in Trentino il giorno dell’omicidio - Inquirenti che tra l’altro sono al lavoro da mesi, da quando cioè a marzo 2025 hanno iscritto nel registro degli indagati un altro amico di Marco Poggi, Andrea Sempio: per lui l’accusa è omicidio in ... Lo riporta msn.com

Garlasco, cade l'alibi di Marco Poggi? Il titolare dell'hotel: «Non era in Trentino il giorno del delitto» - Periti e consulenti torneranno a confrontarsi il prossimo 4 luglio, nella terza tappa dell'incidente probatorio sull'omicidio di Chiara Poggi (uccisa a Garlasco il ... Riporta msn.com