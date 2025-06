Garlasco la verità sospesa | come l’inchiesta Clean 2 ha riaperto il caso Poggi e rimesso in gioco Andrea Sempio

Il caso Garlasco, avvolto da anni di mistero e sospetti, riaccende i riflettori sulla verità. La recente riapertura dell’indagine su Chiara Poggi, insieme alle rivelazioni emerse dall’inchiesta “Clean 2” di Pavia, sta rivoluzionando le certezze e portando alla luce nuovi indizi. Un intreccio complesso che coinvolge figure chiave e depistaggi potenzialmente decisivi per conoscere tutta la verità sull’omicidio di Garlasco. La verità è ancora nascosta, ma ora sembra più vicina che mai.

La riapertura del caso Garlasco – l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell’agosto 2007 – sta svelando sviluppi sorprendenti e intrecci inaspettati con l’ inchiesta “Clean 2” di Pavia. Quest’ultima è un’indagine ambiziosa, avviata dal nuovo procuratore capo Fabio Napoleone, per far luce su presunte coperture e depistaggi nelle istituzioni locali. Proprio nell’ambito di Clean 2 è emerso che alcune figure chiave delle indagini originali sul delitto Poggi potrebbero aver agito in modo irregolare. Questo ha portato a riaprire il fascicolo sull’omicidio della giovane, concentrando i sospetti su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it