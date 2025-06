Garlasco la nuova intercettazione sulle gemelle Cappa | Se Chiara è morta tra le 9.30 e le 10 ci siete dentro voi

Nel cuore di Garlasco, nuove intercettazioni riaccendono i riflettori sul caso delle gemelle Cappa e il mistero di Chiara Poggi. Tra alibi fragili, una famiglia sotto assedio e un dettaglio inaspettato, il giallo si infittisce ancora di pi√Ļ. Tutto sembra puntare verso una verit√† nascosta, ma fino a quando riusciremo a svelarla? La domanda che resta: chi ha davvero ucciso Chiara quella mattina fatidica?

Nuove intercettazioni, vecchi alibi che vacillano, una famiglia sotto pressione e un capello misterioso ritrovato nella spazzatura: ogni dettaglio riemerge come un colpo di scena in un giallo che sembra non voler finire. Le voci delle zie, le paure delle cugine Cappa, i dubbi della procura ‚ÄĒ tutto ruota attorno a un‚Äôunica domanda ancora senza risposta: chi ha davvero ucciso Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007? L‚Äôaudio choc delle zie di Chiara. ¬ęPerch√© se Chiara √® morta alle 9.30-10, ci siete dentro voi altri!¬Ľ. √ą questa la frase che scuote ancora oggi il caso Garlasco, pronunciata in una telefonata intercettata nel febbraio 2008 tra le zie di Chiara Poggi.