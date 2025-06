Garlasco i dubbi del titolare dell' hotel in Trentino su Marco Poggi e l' alibi della vacanza | Non era lì

Nel cuore delle indagini di Garlasco, emergono nuovi dubbi che scuotono la versione dei fatti. Il titolare dell'hotel in Trentino mette in discussione l'alibi di Marco Poggi, sostenendo che nel giorno del delitto i genitori di Chiara si trovavano in una stanza matrimoniale, escludendo così la presenza del ragazzo. Queste rivelazioni fanno luce su un possibile nuovo capitolo nella complessa vicenda, lasciando aperte domande fondamentali sulla verità.

Secondo il gestore della struttura di Falzes, il giorno del delitto i genitori di Chiara avevano una stanza matrimoniale e con loro non ci sarebbe stato il figlio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, i dubbi del titolare dell'hotel in Trentino su Marco Poggi e l'alibi della vacanza: "Non era lì"

In questa notizia si parla di: garlasco - dubbi - titolare - hotel

Tutti i dubbi sull'arma del delitto di Garlasco. Il caso del martello scomparso e le ferite - Il mistero attorno all'arma del delitto di Garlasco si arricchisce di interrogativi: il martello con cui Chiara Poggi è stata brutalmente assassinata è rimasto irrintracciabile.

Il racconto del titolare dell'hotel in Trentino dove si trovava la famiglia Poggi e le intercettazioni della madre della gemelle Cappa: nuove indiscrezioni sul caso Garlasco Vai su Facebook

Garlasco, i dubbi del titolare dell'hotel in Trentino su Marco Poggi e l'alibi della vacanza: Non era lì; Garlasco, «Marco Poggi non era in Trentino il giorno dell'omicidio»: parla il titolare dell'hotel. L'audio del; Il delitto di Garlasco.

Garlasco, i dubbi del titolare dell'hotel in Trentino su Marco Poggi e l'alibi della vacanza: "Non era lì" - Secondo il gestore della struttura di Falzes, il giorno del delitto i genitori di Chiara avevano una stanza matrimoniale e con loro non ci sarebbe stato il figlio ... Da virgilio.it

Garlasco, cade l'alibi di Marco Poggi? Il titolare dell'hotel: «Non era in Trentino il giorno del delitto» - Periti e consulenti torneranno a confrontarsi il prossimo 4 luglio, nella terza tappa dell'incidente probatorio sull'omicidio di Chiara Poggi (uccisa a Garlasco il ... Scrive msn.com