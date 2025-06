Garlasco cade l' alibi di Marco Poggi? Il titolare dell' hotel | Non era in Trentino il giorno del delitto

L'ombra dell'alibi di Marco Poggi si dissolve a Garlasco, riaccendendo i sospetti e riaprendo un caso che ha sconvolto la comunità. Mentre periti e consulenti si preparano alla prossima fase dell'incidente probatorio, il mistero sulla morte di Chiara Poggi si fa più intricato, lasciando tutti con il fiato sospeso e una domanda: chi è davvero il colpevole?

Periti e consulenti torneranno a confrontarsi il prossimo 4 luglio, nella terza tappa dell'incidente probatorio sull'omicidio di Chiara Poggi (uccisa a Garlasco il 13. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, cade l'alibi di Marco Poggi? Il titolare dell'hotel: «Non era in Trentino il giorno del delitto»

In questa notizia si parla di: garlasco - cade - alibi - marco

Marco Poggi è tornato a Garlasco durante le vacanze: è questa la domanda che Federica Panicucci solleva, dopo le parole di Lovati in tv >> https://www.ultimenotizieflash.com/cronaca/attualita-italiana/federica-panicucci-stuzzica-lovati-su-marco-poggi-un-pos Vai su Facebook

Garlasco, cade l'alibi di Marco Poggi? Il titolare dell'hotel: «Non era in Trentino il giorno del delitto»; Delitto Garlasco: un omicidio circondato da misteri; Delitto Garlasco, cosa non torna: 6 impronte ignote sul muro. E l'alibi di Sempio.

Garlasco, cade l'alibi di Marco Poggi? Il titolare dell'hotel: «Non era in Trentino il giorno del delitto» - Periti e consulenti torneranno a confrontarsi il prossimo 4 luglio, nella terza tappa dell'incidente probatorio sull'omicidio di Chiara Poggi (uccisa a Garlasco il ... Come scrive leggo.it

Garlasco, parla l'albergatore: "Marco Poggi non era in Trentino con i suoi" - E ancora un elemento che mette quantomeno in dubbio le evidenze investigative che hanno ... Riporta iltempo.it