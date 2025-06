Gareth Southgate ammette di non perdere l’Inghilterra dopo aver ricevuto il cavaliere

Gareth Southgate, l’allenatore simbolo dell’Inghilterra, si apre come mai prima d’ora, confessando di sentirsi più leggero e sicuro nel guidare la nazionale dopo aver ricevuto il prestigioso riconoscimento del Cavaliere. Un cambiamento che segna una svolta nella sua carriera e fa riflettere sui sacrifici e le sfide di chi porta la bandiera dei Tre Leoni. L'intervista completa svela i dettagli di questa rinascita professionale.

Sir Gareth Southgate ha ammesso di non perdere la gestione dell'Inghilterra e non sente più il peso che deriva dalla guida della squadra nazionale. Il 54enne si è dimesso dal ruolo della scorsa estate dopo che l'Inghilterra è stata battuta dalla Spagna nella finale di Euro 2024, ponendo fine al suo mandato di sette anni e mezzo con un'altra medaglia di secondo classifica. Southgate ha anche guidato la squadra al quarto posto ai Mondiali del 2018 in Russia, il loro miglior spettacolo al torneo dal 1990.