Gara di pesca in memoria di Sergio Virgilio e di Santi De Francesco la bella iniziativa a Mili Marina

Una gara di pesca in memoria di Sergio Virgilio e Santi De Francesco prende vita a Mili Marina, un tributo emozionante alla passione e all’amicizia. Organizzata da un giovane entusiasta di questo sport, ha già coinvolto numerosi ragazzi desiderosi di onorare due figure significative, lasciando un segno duraturo tra tradizione e solidarietà. Un’occasione speciale per unire comunità e ricordo, dimostrando che il mare può diventare il palcoscenico di emozioni profonde.

Una gara di pesca in memoria di Sergio Virgilio, il giovane morto qualche anno fa che frequentava l’istituto agrario di Messina e di Santi De Francesco, ex professore dell'istituto nautico Caio Duilio. Ad organizzarla un ragazzo appassionato a questo sport che ha coinvolto diversi giovani del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

