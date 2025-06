Gara delle carrettelle di Carcheri

Dopo oltre 15 anni di attesa, la tradizione torna a vivere: domenica 29 giugno, a Carcheri, si svolge la spettacolare Gara delle Carrettelle. Un evento che unisce passione, adrenalina e comunità , grazie all’impegno del Circolo ARCI B. Mancini e alla collaborazione di Speeddown Italia. Preparati a vivere un’emozione unica e a riscoprire un pezzo di storia locale. Non mancare, perché questa corsa promette di scaldare i cuori e le strade!

I fotomontaggi con le protezioni del percorso di CARCHERI (Firenze) del 29 Giugno prossimo. Vai su Facebook

