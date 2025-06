Gang latine in Italia | la mappa del potere criminale che domina le città

Le gang latine in Italia rappresentano un fenomeno complesso e inquietante, un esercito invisibile che si infiltra nelle periferie e nelle città, plasmando un nuovo volto del crimine organizzato. Giovani, spesso minorenni, si intrecciano in strutture gerarchiche rigide, identificandosi attraverso tatuaggi e simboli. Questa rete transnazionale non solo controlla territori, ma impone regole e punisce chi osa sfidarla. Scopriamo insieme la mappa di potere di un mondo sotterraneo in espansione.

Un esercito invisibile ma ben organizzato si muove tra le strade, le stazioni e le periferie italiane. Giovani, spesso minorenni, inquadrati in strutture gerarchiche rigide, si identificano con tatuaggi, simboli, soprannomi e rituali iniziatici. Non si tratta solo di bande giovanili: il fenomeno delle gang latine in Italia è oggi u na vera rete criminale transnazionale, capace di controllare pezzi di territorio, imporre regole, punire chi tradisce. Originariamente importate dal Centro e Sud America, in particolare da Ecuador, Perù, El Salvador e Honduras, le pandillas si sono radicate con forza a Milano, Roma, Genova, Torino, Firenze e in altri centri urbani. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Gang latine in Italia: la mappa del potere criminale che domina le città

In questa notizia si parla di: gang - latine - italia - criminale

Libia, il primo ministro scarica Almasri: “Mai chiesto l’estradizione all’Italia, è un criminale” - Il primo ministro libico Dabaiba smentisce di aver mai chiesto l’estradizione di Almasri, definendolo un criminale.

"Ha coperto per un anno e mezzo #Netanyahu, un criminale autore di un genocidio. Dice di aver ridato centralità all'#Italia? Espressione ridicola": alla #Camera, la sceneggiata di #GiuseppeConte contro #GiorgiaMeloni Vai su Facebook

Gang latine in Italia: la mappa del potere criminale che domina le città; Gang sudamericane in Italia: un fenomeno criminale sottovalutato; I “Latin Kings” milanesi mirano a trasformarsi da gang di strada a organizzazione criminale.

Gang latine in Italia: la mappa del potere criminale che domina le città - Le pandillas sudamericane conquistano spazi urbani con attività criminali e un forte impatto sociale su giovani italiani. Lo riporta panorama.it

Gang giovanili, il capo della Polizia criminale: “Sono frutto del disagio, ma se si organizzano possono diventare più pericolose” - Il Fatto Quotidiano - Cronaca Gang giovanili, il capo della Polizia criminale: “Sono frutto del disagio, ma se si organizzano possono diventare più pericolose” ... Riporta ilfattoquotidiano.it