Game Booster Plus di Samsung si aggiorna con novità per i gamepad e aggiornamenti GPU in-app

Samsung rivoluziona il gaming mobile con l'ultimo aggiornamento di Game Booster Plus, introducendo supporto ai controller personalizzati e miglioramenti GPU in-app. Questa novità offre agli appassionati un’esperienza più immersiva, potente e personalizzabile sul proprio Galaxy. Scopri come questi aggiornamenti elevano il livello del gaming su dispositivi Samsung, portando il divertimento a nuove vette e rendendo ogni sessione ancora più coinvolgente e performante.

Samsung aggiorna Game Booster Plus con supporto ai controller personalizzati e aggiornamenti GPU in-app. Più potenza e personalizzazione per il gaming mobile su Galaxy. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Game Booster Plus di Samsung si aggiorna con novità per i gamepad e aggiornamenti GPU in-app

In questa notizia si parla di: game - booster - plus - samsung

Samsung rilascia il modulo Game Booster Plus per Good Look - Samsung ha appena lanciato il modulo Game Booster Plus, ora disponibile per il download tramite il Samsung Galaxy Store.

La migliore TV da gaming sul mercato di nuovo al minimo! LG OLED evo AI G5 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Staffa a muro inclusa, Processore a11 Gen2, Brightness Booster Ultimate, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, VRR e GSYNC 4K@165Hz, OLED55 Vai su Facebook

Samsung rivoluziona il gaming mobile con il lancio di Game Booster+; I giochi girano meglio su Samsung Galaxy con le nuove funzioni Game Booster di One UI 8; One UI 8 avrà almeno 8 nuove funzionalità di gioco, anche il caricamento del gioco sarà più veloce.

Game Booster Plus arriva su Good Lock con Samsung One UI 7 - Samsung ha ufficialmente rilasciato Game Booster Plus, il nuovo modulo della suite Good Lock, pensato per migliorare l’esperienza videoludica su dispositivi aggiornati a One UI 7. Secondo tecnoandroid.it

Samsung rilascia il modulo Game Booster Plus per Good Lock - Si trova online anche su molti altri negozi, contiamo circa 5 offerte. Da tuttoandroid.net