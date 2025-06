Gallardo carica il River Plate | Contro l’Inter servirà la partita perfetta

Con la posta in gioco così alta, Marcelo Gallardo sa che solo una prestazione impeccabile potrà portare il River Plate a superare l’Inter e proseguire il sogno nel Mondiale per Club FUFA 2025. Alla vigilia di questa sfida decisiva, l’allenatore argentino si è presentato con determinazione e rispetto, consapevole che ogni dettaglio farà la differenza. La partita promette emozioni da brivido: la sfida perfetta è ormai alle porte.

Alla vigilia della sfida decisiva contro l'Inter, valida per l'ultima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FUFA 2025, l'allenatore del River Plate Marcelo Gallardo ha parlato in conferenza stampa a Seattle. I "millionarios" scenderanno in campo mercoledì 25 giugno alle 18:00 locali (le 3:00 del mattino in Italia) per giocarsi l'accesso agli ottavi contro i nerazzurri. ALLA VIGILIA – Gallardo ha mostrato rispetto per l'avversario e in particolare per la stella dell' Inter: «Conosciamo bene la qualità di Lautaro Martinez. È uno di quei giocatori che possono cambiare la partita in un attimo, con un dettaglio.