Galactus e il mistero della sua assenza nell’MCU | spiegazioni dal trailer di Fantastic Four

Galactus, il temibile divoratore di mondi, è da sempre uno dei simboli più potenti e misteriosi dell’universo Marvel. Tuttavia, la sua assenza nell’MCU fino ad ora ha suscitato domande e curiosità tra i fan. Il trailer di Fantastic Four: First Steps ha offerto nuove chiavi di lettura, suggerendo spiegazioni intriganti sulla sua presenza futura e sul ruolo che potrebbe avere nel grande schema cosmico Marvel. Prepariamoci a scoprire come il mistero si svelerà!

Il mondo dei supereroi Marvel si prepara a un'importante svolta con l'imminente uscita di The Fantastic Four: First Steps. Tra anticipazioni, trailer e nuove interpretazioni dei personaggi, il film rappresenta un punto di svolta nel panorama cinematografico Marvel, soprattutto per quanto riguarda la presenza di figure cosmiche come Galactus. In questo approfondimento verranno analizzati i dettagli più significativi riguardanti il villain, la sua introduzione nell'universo Marvel e le novità legate al cast e alla trama.

