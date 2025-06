Gabry Ponte il concerto evento San Siro Dance in diretta su RTL 102.5

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: San Siro Dance, il concerto sold out di Gabry Ponte, sarà trasmesso in diretta su RTL 102.5! Sabato 28 giugno 2025, lo stadio di Milano si trasformerà nella più grande dancefloor italiana, un evento imperdibile che unisce musica, energia e passione. Per la prima volta, la Scala del calcio vibrerà sulle note di uno dei DJ e producer italiani più acclamati a livello globale, portando il dancefloor direttamente a casa tua. Non perdere questa serata epica!

San Siro Dance, il concerto evento e sold out di Gabry Ponte, sarà trasmesso in diretta su RTL 102.5. Sabato 28 giugno 2025, lo Stadio San Siro di Milano si trasformerà nella più grande dancefloor italiana con San Siro Dance, powered by RTL 102.5, un evento imperdibile che vedrà protagonista assoluto Gabry Ponte. Per la prima volta, la Scala del calcio vibrerà sulle note di uno dei DJ e producer italiani più acclamati a livello globale, regalando ai fan un’esperienza indimenticabile e unica nel suo genere. RTL 102.5 è la radio ufficiale e trasmetterà in diretta il concerto a partire dalle 20:00, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Gabry Ponte, il concerto evento San Siro Dance in diretta su RTL 102.5

