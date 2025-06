Gabriele Molteni orrore dopo la morte del dottore pro-vaccino Covid | cosa è successo

La tragica scomparsa di un medico, eroe durante i momenti più difficili della pandemia, ha scatenato un’ondata di odio e diffamazione sui social. Mentre la comunità medica e i pazienti piangono la perdita di un professionista stimato, alcuni utenti hanno trasformato il dolore in attacchi ingiustificati. Un fenomeno che rivela quanto possa essere fragile il rispetto in tempi di crisi e quanto il rispetto per chi si sacrifica sia ancora troppo spesso messo in discussione.

Si è trasformato in un’ondata d’odio postuma l’ultimo saluto a un medico che, negli anni più duri della pandemia, non aveva esitato a esporsi pubblicamente in difesa della scienza e della vaccinazione. Mentre la comunità medica e i pazienti piangono la perdita di un professionista stimato e instancabile, sui social si è scatenata una campagna diffamatoria feroce. Il destinatario di questi attacchi, paradossalmente, non è un volto pubblico della politica o dello spettacolo, ma un medico che ha dedicato la vita a curare gli altri: Gabriele Molteni. Primario del reparto di Otorinolaringoiatria al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, Molteni si è spento prematuramente il 24 giugno all’età di 45 anni, stroncato da un tumore che non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

