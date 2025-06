Gabriele Molteni linciato dai no-vax dopo la morte | Ora puoi vaccinare i dannati dell' inferno

La vicenda di Gabriele Molteni, primario di Otorinolaringoiatria scomparso prematuramente, ha scatenato una bufera di odio online, alimentata da una campagna no-vax senza pietà. Nonostante la morte, i toni violenti e le polemiche si sono infiammate, dimostrando quanto il dibattito sulla salute pubblica possa degenerare. È tempo di riflettere sull'importanza di un confronto civile e rispettoso, per costruire un futuro migliore insieme.

Una campagna d'odio si è scatenata più furiosa che mai anche dopo la sua morte, con il popolo dei no-vax che è tornato ad insultarlo per il suo impegno nella lotta contro il Covid. Vittima Gabriele Molteni, primario di Otorinolaringoiatria del Sant'Orsola di Bologna morto prematuramente a 45 anni. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Gabriele Molteni linciato dai no-vax dopo la morte: "Ora puoi vaccinare i dannati dell'inferno"

