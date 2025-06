Futuro Victor Osimhen la decisione dell’attaccante del Napoli

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli resta avvolto nel mistero: dopo aver rifiutato l’offerta dall’Arabia Saudita, l’attaccante nigeriano desidera continuare a brillare in Europa e sfidare i migliori campioni. Ma quale sarà la sua prossima mossa? Secondo recenti indiscrezioni, Osimhen avrebbe già preso una decisione importante riguardo il suo percorso nel 2024. Rimanete con noi, perché presto potrebbe emergere una svolta decisiva.

Il futuro di Victor Osimhen è ancora in bilico, con l'attaccante nigeriano che, nelle scorse settimane, ha detto no alla proposta proveniente dall'Arabia Saudita. Il suo desiderio è quello di continuare a confrontarsi in Europa con i più grandi campioni. L'attaccante azzurro, nel frattempo, avrebbe già preso la decisione che, il prossimo anno, non giocherà .

