Futball Cava Ronco prende corpo il progetto Next Gen | Marco Scozzoli consulente tecnico

Il Futball Cava Ronco dà il via a un progetto ambizioso: Next Gen, rivolto a valorizzare i giovani talenti e rafforzare la squadra. Con Marco Scozzoli come consulente tecnico, l’obiettivo è creare un futuro brillante per il club, mettendo in campo esperienza e passione. La sua competenza sarà fondamentale nel forgiare una nuova generazione di calciatori pronti a lasciare il segno nel panorama calcistico regionale. È il momento di scrivere insieme questa entusiasmante pagina di storia.

Marco Scozzoli è il nuovo consulente tecnico del Futball Cava Ronco. Figura di grande esperienza nel panorama calcistico dilettantistico romagnolo, Scozzoli approda in biancorosso dopo oltre vent’anni trascorsi su numerose panchine della regione e dopo aver guidato il Massa Lombarda alla vittoria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Gli allenatori della stagione 2023/24 - Emilia-Romagna.

Calcio Eccellenza, i biancorossi puntano sui giovani: anche Giuebre rinnova con il Futball Cava Ronco - Il rinnovo di Guiebre, viene spiegato, "conferma la volontà della società di valorizzare i profili cresciuti internamente, puntando su giovani di prospettiva e grande impatto" ... Scrive forlitoday.it

Calcio, Axel Alpi difenderà la porta del Futball Cava Ronco anche nella prossima stagione - La conferma di Alpi si inserisce in un percorso di continuità e valorizzazione del gruppo esistente, che la società intende portare avanti con convinzione anche nella prossima stagione ... Come scrive forlitoday.it