Furto nella gioielleria a Torrione | lo sfogo del proprietario

Il quartiere di Torrione si riscopre scosso dal nuovo colpo ai danni della gioielleria di Pregem. Dopo il silenzio e la fatica di ieri, Ciro Romano, il proprietario, esplode in un acceso sfogo: la sua rabbia e indignazione sono palpabili. Quattro persone, in soli quattro minuti, hanno messo a segno un furto che lascia tutti sgomenti. È il momento di capire come reagire e proteggere ciò che resta.

Tempo di lettura: 3 minuti Al silenzio e alla stanchezza di ieri successive alla aver scoperto il furto nella sua gioielleria alle tre del mattino,  oggi fa seguito la rabbia e l'indignazione di Ciro Romano, il titolare dell'attività commerciale di Pregem, rivendita di gioielli preziosi in via Della Monica a Torrione, dove una banda di quattro persone in appena quattro minuti ha portato via ciò che era  custodito nelle vetrine interne al negozio. Un valore che supera i 30.000€ secondo una prima stima ma che sul piano umano e professionale per il negoziante vale molto di più. Per questo Ciro ha voluto affidare ad un messaggio sfogo la sua rabbia e la sua indignazione per quanto accaduto.

