Furto di 600 metri di cavi a Lille blocca Eurostar a Londra caos e ritardi per migliaia di passeggeri

Un furto di 600 metri di cavi a Lille ha scatenato un effetto domino sui collegamenti Eurostar, aggravando i disagi di un sistema già sotto pressione a causa di tragici incidenti. Migliaia di passeggeri tra Londra e Parigi si trovano ora intrappolati in un caos di ritardi e cancellazioni. La situazione richiede interventi immediati per riattivare la normalità e ridurre il disagio di chi viaggia. Continua a leggere.

Un furto di 600 metri di cavi a Lille ha causato gravi ritardi e cancellazioni sui treni Eurostar, già rallentati da due incidenti mortali. Migliaia di passeggeri sono bloccati tra Londra e Parigi, con disagi e code nelle stazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

