Furto da 600mila euro in un hotel a Milano | rubato zaino con 4 orologi di lusso

Un ennesimo episodio di cronaca scuote Milano: un furto da 600mila euro all’Hotel Westin Palace, dove quattro orologi di lusso sono stati sottratti durante la mattinata di mercoledì 25 giugno. La polizia locale ha già fermato un sospettato, ma le indagini continuano alla ricerca delle due complici in fuga. Un colpo che riafferma quanto sia fondamentale rafforzare i sistemi di sicurezza negli hotel di alta gamma per prevenire simili episodi.

