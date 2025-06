Furto-choc entrano in casa per rubare e rapiscono il cane

Un episodio agghiacciante scuote la tranquillità di Pontremoli: due giovani su una moto entrano in casa e, spaccando il vetro di una finestra, rapiscono Milo, il dolce cagnolino di una bambina. Un gesto ignobile che ha sconvolto l’intera comunità, sollevando domande e preoccupazioni sul senso di sicurezza. La speranza ora è che le forze dell’ordine riescano a rintracciare i responsabili e a restituire Milo alla sua famiglia.

Pontremoli (Massa Carrara), 25 giugno 2025 – Spaccano il vetro di una finestra per rapire un cagnolino, fedele compagno di giochi di una bambina. Una violazione di domicilio per strappare Milo, questo il nome del cucciolo di barboncino toy, alla sua casa. E’ accaduto l’altro ieri a Previdè una frazione del comune di Pontremoli vicina alla strada provinciale del Cirone, dove sono arrivati due giovani su una moto. Forse volevano portare a termine un furto in una delle case del paese. Prima devono essersi accertati che in quel momento in giro non ci fosse nessuno, poi quando sono entrati hanno gironzolato per le stanze alla ricerca di quale oggetto di valore da rubare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furto-choc, entrano in casa per rubare e rapiscono il cane

