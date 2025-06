Furti d’auto in serie in comune casertano tre in manette

Una serie di furti d'auto nel Comune di Trentola Ducenta ha scosso la comunità casertana, culminando con l'arresto di tre giovani tra i 21 e i 25 anni. Accusati di aver messo a segno diversi colpi ai danni di veicoli di grossa cilindrata tra aprile e ottobre 2024, ora si trovano ai domiciliari su ordine del gip di Napoli Nord. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza della vigilanza e delle forze dell'ordine nel mantenere la sicurezza pubblica.

Sono accusati del furto di diverse auto di grossa cilindrata nel comune casertano di Trentola Ducenta i tre ragazzi di età compresa tra i 21 e i 25 anni arrestati e messi ai domiciliari dai carabinieri su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord. I fatti risalgono ai mesi di aprile, maggio e ottobre 2024, quando la cittadina del casertano fu bersaglio di numerosi colpi consumati e tentati ai danni di auto parcheggiate in strada; almeno una decina quelli su cui si sono innestate le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord e realizzate dai carabinieri della Compagnia di Aversa e della stazione di Trentola.

