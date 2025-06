Fumata nera in Bicocca in attesa del rettore Il chimico Orlandi in testa Si vota venerdì

L'elezione del nuovo rettore all'Università di Milano-Bicocca si complica con una fumata nera al primo turno, lasciando tutto aperto per il secondo, previsto venerdì. In testa c’è il chimico Orlandi, con un vantaggio considerevole, ma la sfida promette emozioni fino all’ultimo voto. La tensione cresce mentre studenti e docenti aspettano di scoprire chi guiderà l’ateneo nei prossimi anni, un confronto che promette di essere decisivo e ricco di colpi di scena.

Fumata nera all'Università di Milano-Bicocca per l'elezione del rettore. Tutto rimandato a venerdì, per il secondo turno, salvo sorprese. In testa c'è il prorettore vicario e alla Ricerca Marco Emilio Orlandi, professore di Chimica analitica: ha convogliato 541,55 voti. Secondo Marco Antoniotti, ordinario di Informatica e direttore del dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione (303,95 voti). Lo segue a ruota Giuseppe Gorini, ordinario di Fisica e, da gennaio, componente del Cda dell'ateneo: chiude il primo turno con 279,30 preferenze. Alta l'affluenza alle urne "online" (per la primissima volta infatti le votazioni si sono svolte in modalità telematica da remoto): ha votato l'81,76 per cento degli aventi diritto.

