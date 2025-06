Fulmine lo colpisce sulla spiaggia sposo muore in viaggio di nozze | lo avevano rimandato per mesi

Una tragica fatalità ha trasformato il sogno di una luna di miele in un dramma improvviso: durante una giornata di relax sulla spiaggia in Florida, un fulmine ha colpito lo sposo, lasciando la coppia senza parole e con un ricordo indelebile di un momento che avrebbe dovuto essere pieno di gioia. Continue a leggere questa storia che ci ricorda quanto la vita possa essere imprevedibile.

Il fulmine ha sorpreso la coppia in spiaggia in Florida dove stavano trascorrendo la luna di mele a lungo rimandata. Lo sposo, che aveva i piedi in acqua, è stato colpito ed è morto nonostante i tentativi di rianimazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fulmine - spiaggia - sposo - colpisce

Fulmine lo colpisce sulla spiaggia, sposo muore in viaggio di nozze: lo avevano rimandato per mesi; Fulmini in spiaggia, due turisti morti mentre filmavano la tempesta; Russia, il drammatico video di una coppia travolta dalle onde anomale a Soci: continuano le ricerche della donna.

Fulmine lo colpisce sulla spiaggia, sposo muore in viaggio di nozze: lo avevano rimandato per mesi - Il fulmine ha sorpreso la coppia in spiaggia in Florida dove stavano trascorrendo la luna di mele a lungo rimandata ... Da fanpage.it

Fulmine colpisce l’acqua improvvisamente, in ospedale 20 persone che nuotavano: “Non pioveva, c’era il sole” - Almeno 20 persone sono rimaste ferite martedì pomeriggio quando un fulmine ha colpito improvvisamente l'acqua lungo una spiaggia della Carolina del Sud, in Usa. Secondo fanpage.it