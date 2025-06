Fulmine colpisce l’acqua improvvisamente | in ospedale 20 persone che nuotavano

il posto a un caos di paura e dolore. Un fulmine, colpendo improvvisamente l'acqua, ha coinvolto 20 persone che nuotavano in un tratto di lago. La scena, apparentemente tranquilla, si è trasformata in un dramma in pochi attimi. Un evento straordinario che ci ricorda quanto la natura, imprevedibile e potente, possa cambiare tutto in un istante.

– Era una tranquilla giornata d’estate. Il cielo era limpido, il sole alto, le risate dei bambini si mescolavano agli schizzi d’acqua. Nulla faceva presagire quello che sarebbe successo di lì a poco. Poi, all’improvviso, un rombo secco, quasi surreale, e una scossa che ha attraversato l’acqua come una frusta invisibile. In pochi attimi, la spensieratezza ha lasciato spazio al panico. Leggi anche: Devastante incendio, brucia hotel della famosa località turistica (VIDEO) Leggi anche: Inferno di fuoco, fiamme e distruzione ovunque: isola completamente distrutta Il fulmine a ciel sereno in acqua: 20 persone ferite. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Fulmine colpisce l’acqua improvvisamente: in ospedale 20 persone che nuotavano

