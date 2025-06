Fulmine colpisce l’acqua improvvisamente in ospedale 20 persone che nuotavano | Non pioveva c’era il sole

Un episodio sorprendente e inquietante si è verificato sulla spiaggia della Carolina del Sud: un fulmine improvviso ha colpito l'acqua, causando una potente scarica elettrica che ha coinvolto 20 persone. Inaspettatamente, il cielo era sereno e splendeva il sole, rendendo ancora più incredibile questa scena. Scopriamo come un evento naturale così imprevedibile possa mettere in pericolo vite umane in un attimo. Continua a leggere.

L'episodio lungo una spiaggia della Carolina del Sud, in Usa. "Il fulmine che ha colpito l'acqua ha dato energia a un cavo metallico con delle boe che circonda l'area balneabile. Diverse persone si erano avvicinate alle boe e si tenevano al cavo quando è stato colpito, mentre altre nuotavano nelle vicinanze. Tutti hanno subito una forte scossa" hanno spiegato i pompieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

