Fuga in treno per incontrare una ragazza conosciuta su Instagram | 17enne rintracciato a San Severo

Una fuga emozionante e rischiosa: un diciassettenne da Roma al Gargano per incontrare una ragazza conosciuta su Instagram. Ma l’avventura si è conclusa bruscamente nella stazione di San Severo, dove gli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti, garantendo sicurezza e recuperando il giovane. Un episodio che mette in luce i pericoli della rete e l’importanza di affidarsi sempre alle autorità in situazioni delicate.

Diciassettenne in fuga col treno, da Roma al Gargano, per incontrare una ragazzina conosciuta sui social. Ma l'avventura del minore è terminata nella stazione di San Severo, dove alcuni agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti su un convoglio regionale, dove era stata segnalata la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

