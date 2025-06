Frontini al Sacrario per far rispettare l' ordinanza antibivacco | La legge non ammette ignoranza | VIDEO

Nel cuore del Sacrario, le forze dell’ordine sono tornate a vigilare per garantire il rispetto dell’ordinanza antibivacco firmata dalla sindaca Chiara Frontini. Dopo i precedenti interventi, la presenza delle autorità mira a mantenere decoro e sicurezza, dimostrando che la legge non ammette ignoranza. La lotta contro l’incuria e il degrado si fa più intensa, perché il rispetto delle regole è fondamentale per tutti.

Controlli al Sacrario per far rispettare l'ordinanza antibivacco della sindaca Chiara Frontini. Già nei giorni scorsi, in particolare lunedì 23 giugno, c'erano stati degli interventi della polizia locale. Questo pomeriggio gli agenti sono tornati sul posto, stavolta accompagnati dalla prima. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

