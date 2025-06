Frontale tra due auto conducente muore durante il trasporto in ospedale

Tragedia in città: un incidente frontale tra due auto ha causato la morte di un conducente durante il trasporto in ospedale. Mercoledì pomeriggio, poco prima delle 13, via Ortigara si è trasformata nel teatro di un dramma improvviso. Secondo la ricostruzione della polizia locale, la Ford Focus guidata da un uomo di 78 anni di Ferrara si è scontrata violentemente con l’altra vettura, lasciando dietro di sé una scia di dolore e domande senza risposte.

