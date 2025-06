Frontale in moto contro un’auto Morti carabiniere e fidanzata | Era un servitore dello Stato

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di San Giuliano Milanese e non solo. Un giovane carabiniere, Matteo Ferrara, e la sua fidanzata Melissa Rea, hanno perso la vita in un frontale con un’auto a Sessa Aurunca. Un dramma che colpisce profondamente, ricordando il coraggio di chi dedica la propria vita alla sicurezza di tutti. La vicenda ci invita a riflettere sulla fragilità delle vite e sull’importanza della prudenza sulle strade.

di Alessandra Zanardi SAN GIULIANO MILANESE Un carabiniere della Tenenza di San Giuliano Milanese è morto lunedì in un tragico incidente stradale in motorino, nel comune di Sessa Aurunca, nel Casertano. La vittima, Matteo Ferrara, aveva solo 23 anni. Insieme a lui è morta anche la fidanzata, Melissa Rea, di un anno più giovane. I due viaggiavano su uno scooter che si è scontrato frontalmente con un’auto. Le cause e i dettagli dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Originario di Rongolise, frazione di Sessa Aurunca, Ferrara aveva ottenuto qualche giorno di licenza ed era tornato nella sua terra natìa, per trascorrere un po’ di tempo coi familiari e la fidanzata, a sua volta originaria di Sessa Aurunca e residente a Mondragone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frontale in moto contro un’auto. Morti carabiniere e fidanzata: "Era un servitore dello Stato"

