Frode fiscale falso in bilancio e otto persone indagate | cosa sta succedendo a Original Marines?

Sei settimane di tensione e interrogativi scuotono il mondo di Original Marines, il noto marchio di abbigliamento con oltre 600 punti vendita tra Italia e estero. Otto persone del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono state indagate per frode fiscale, falso in bilancio e altri reati finanziari, sotto la lente della Procura di Nola. La vicenda rivela un lato nascosto dell’azienda, lasciando tutti a chiedersi: cosa sta realmente accadendo?

Sono otto le persone indagate nel caso Original Marines. La societĂ , con 600 punti vendita tra Italia e estero, ha visto sotto indagini i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. I capi di accusa sono reati di falso in bilancio, indebita percezione di erogazioni pubbliche, esercizio abusivo di attivitĂ finanziaria e utilizzo in dichiarazione di fatture false. Ad indagare la Procura di Nola. Original Marines, otto persone indagate per frode fiscale e falso in bilancio. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha notificato un’ordinanza: il gip di Nola, su richiesta degli inquirenti, ha interdetto l’esercizio dell’attivitĂ d’impresa per la durata di un anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Frode fiscale, falso in bilancio e otto persone indagate: cosa sta succedendo a Original Marines?

