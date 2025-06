freschezza e leggerezza nel realismo metafisico di silvia landini tra sogni estivi ed evocazioni del passato

Linea sottile tra sogno e realtà, Silvia Landini si distingue nel panorama artistico con il suo realismo metafisico, un connubio di freschezza e leggerezza. Tra evocazioni estive e reminiscenze del passato, la sua opera cattura l’attenzione di chi cerca emozioni autentiche e uno sguardo che va oltre l’apparenza. In un mondo spesso complesso e frammentato, lei ci invita a riscoprire la bellezza delle semplici meraviglie quotidiane, lasciando che la poesia dell’istante ci avvolga.

Spesso lo sguardo che viene rivolto alla realtà contemporanea presenta un’accezione esistenzialista, critica, volta ad analizzare le difficoltà e il senso di inadeguatezza dell’individuo, oppure mostra una tendenza contemplativa di paesaggi naturali o urbani che si allontanano dalle riflessioni profonde per lasciar semplicemente vagare lo sguardo sull’oggettività davanti a sé; esistono tuttavia alcuni artisti che si muovono invece su una dimensione diversa, quella in cui non possono fare a meno di sottolineare la piacevolezza del vivere, la piccola magia quotidiana che si svela osservando quei dettagli abitualmente trascurati, ricordando istanti spensierati e gradevoli appartenenti al proprio passato o quello di un corso dell’umanità in cui tutto sembrava essere più facile e spontaneo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it