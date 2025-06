Frenano le vaccinazioni senza 15 milioni di bambini

Dopo un cinquantennio di successi, le vaccinazioni globali hanno subito un brusco rallentamento, lasciando 15,7 milioni di bambini senza protezione contro malattie come difterite, tetano e pertosse nel primo anno di vita. Questi numeri allarmanti evidenziano l'urgenza di strategie efficaci per invertire questa tendenza e salvare milioni di giovani vite. Sono alcuni dei segnali che chiedono un impegno collettivo e rinnovato nella lotta alle malattie prevenibili.

Dopo un cinquantennio di imponenti progressi, a partire dal 2010 le vaccinazioni nel mondo hanno subito una battuta d'arresto che si è ulteriormente aggravata durante la pandemia. Nell'ultimo biennio si sono osservati lievi segnali di ripresa, che sono tuttavia ancora insufficienti tanto che nel 2023 15,7 milioni di bambini non avevano ricevuto alcuna dose di vaccino contro difterite, tetano e pertosse nel primo anno di vita. Sono alcuni dei dati di uno studio realizzato dalla 'Global Burden of Disease Study Vaccine Coverage Collaborators' e pubblicato sulla rivista The Lancet. "Nonostante gli sforzi monumentali degli ultimi 50 anni, i progressi sono stati tutt'altro che universali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Frenano le vaccinazioni, senza 15 milioni di bambini

In questa notizia si parla di: milioni - vaccinazioni - bambini - frenano

Nell’Ue 19,5 milioni di bambini a rischio povertà - In un'Europa che si evolve, 19 milioni e mezzo di bambini vivono a rischio povertà o esclusione sociale, un dato allarmante che colpisce il 24,2% dei minori.

Frenano le vaccinazioni, senza 15 milioni di bambini; A Gaza arriva il vaccino anti polio ma Israele frena l’ONU nelle operazioni umanitarie; Israele: record di contagi e vaccinazioni.

Frenano le vaccinazioni, senza 15 milioni di bambini - Dopo un cinquantennio di imponenti progressi, a partire dal 2010 le vaccinazioni nel mondo hanno subito una battuta d'arresto che si è ulteriormente aggravata durante la pandemia. ansa.it scrive

Vaccini salvavita: nel mondo milioni di bimbi a rischio di malattie mortali. Coperture in frenata - Una nuova analisi del gruppo Global Burden of Disease Study Vaccine Coverage Collaborators, pubblicata su The Lancet lancia l'allerta: senza strategie eque e mirate non saranno raggiunti gli obiettivi ... Lo riporta msn.com