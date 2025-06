Fred De Palma in concerto a Troia per la festa patronale

Preparati a vivere un’estate indimenticabile! Il 20 luglio, Troia si anima con il concerto di Fred De Palma, uno degli artisti più amati della scena rap e trap italiana, al Parco Urbano per la festa patronale. La serata, arricchita dai DJ di Radio Norba, promette musica, energia e tanta emozione. Non perdere l’occasione di assistere a questo evento unico: Fred De Palma ti aspetta per una notte di pura magia musicale!

A Troia, in occasione della festa patronale, il 20 luglio al Parco Urbano fa tappa il Summer Tour di Fred De Palma. Ad aprire e chiudere l'evento ci saranno i dj di Radio Norba. Fred De Palma. All'anagrafe Federico Palana, dà inizio alla propria carriera musicale nel 2007 mostrando ben presto.

