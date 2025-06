Frattesi Juve | l’Inter ha preso una decisione per il suo centrocampista Resta o diventa un’occasione per i bianconeri? Ecco quale sarà il futuro dell’azzurro

Il futuro di Davide Frattesi, brillante centrocampista dell'Inter, è al centro di importanti decisioni di mercato. La squadra nerazzurra ha messo in atto strategie per blindare il suo talento, ma la sua eventuale partenza rappresenta un'occasione imperdibile per la Juventus, sempre alla ricerca di profili di livello. Resta da capire se Frattesi continuerà a vestire i colori nerazzurri o aprirà le porte a nuovi stimoli. Ecco quale potrebbe essere il suo prossimo capitolo.

Frattesi Juve: l'Inter ha deciso il futuro del suo centrocampista. Resta o sarà un'occasione per i bianconeri? Novità importantissime. L' Inter pianifica il futuro e blinda i suoi gioielli. Dopo una stagione da protagonista, la dirigenza nerazzurra ha deciso di accelerare per il prolungamento del contratto di Davide Frattesi, dinamico centrocampista della Nazionale Italiana e uomo importante nelle rotazioni di Simone Inzaghi prima e Cristian Chivu ora. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, nelle prossime settimane è previsto un incontro tra il club e l'entourage del giocatore per gettare le basi di un nuovo accordo, con Frattesi che era stato accostato anche al calciomercato Juve.

