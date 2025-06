Frattesi Inter arriva la decisione sul rinnovo | Chivu decisivo la scelta

L’attesa è finita: l’Inter ha deciso di blindare Davide Frattesi, il centrocampista che ha conquistato la fiducia di Cristian Chivu, nuovo tecnico nerazzurro. Dopo settimane di rumors e smentite, la società ha scelto di puntare su di lui, considerandolo elemento imprescindibile per il futuro. La conferma definitiva arriverà a breve, ma i tifosi già sognano un’Inter più forte con Frattesi al centro del progetto.

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l'arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. Davide Frattesi resterà al centro del progetto nerazzurro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l' Inter ha deciso di blindare il centrocampista classe '99, ritenuto fondamentale dal nuovo tecnico Cristian Chivu. Nonostante qualche voce di mercato nelle scorse settimane – con Juve, Napoli e Lazio e alcune società estere che avevano chiesto informazioni – la dirigenza nerazzurra non ha mai avuto dubbi: Frattesi non si tocca. Arrivato due estati fa dal Sassuolo, Frattesi ha vissuto una prima stagione in chiaroscuro, spesso utilizzato come alternativa a partita in corso.

