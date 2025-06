Fratoianni Avs | Per questa maggioranza i soldi ci sono per le armi ma non per la sanità – Il video

In un’Italia dove i fondi per le armi sono garantiti, ma quelli per la sanità sembrano una chimera, Fratoianni denuncia il grande inganno di questa maggioranza. Un inganno che sfrutta l’alibi dei soldi inesistenti per nascondere le vere priorità: il nostro benessere e la cura dei cittadini. È ora di smascherare questa falsa retorica e pretendere una politica che scelga con coraggio ciò che davvero conta.

(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2025 «L’argomento ‘non ci sono i soldi’ è la traccia del più grande inganno di questo Paese, un inganno che, però, diciamoci la verità, va avanti da molto tempo. È stato usato anche trasversalmente: è l’idea che la politica sia fatto tecnico invece che il luogo in cui si esercita sempre e comunque una scelta. Siccome, invece, cari colleghi e care colleghe, la politica è esattamente questo, è il terreno della scelta, dell’opzione alternativa tra visioni del mondo e idee di società, quest’Aula, come questo Governo, avrebbero tutti gli strumenti ed ogni facoltà per cambiare le scelte e invertire l’ordine delle priorità. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: soldi - sono - fratoianni - maggioranza

Cassano spiega dove sono i suoi soldi: “Li ho messi tutti a dormire a babbo morto, c’ho il grano” - Antonio Cassano svela dove ha investito i suoi guadagni in carriera: "Li ho messi tutti a dormire, a babbo morto, ho il grano".

Il discorso di Nicola Fratoianni oggi a Roma. Oltre 300.000 persone hanno risposto all’appello per fermare il genocidio a Gaza. Oggi il messaggio arriva forte e chiaro al governo: la maggioranza degli italiani non vuole essere complice e non rimarrà in sile Vai su Facebook

Ministro Tajani adesso basta, ci faccia il piacere di non rivolgersi più alle opposizioni evocando l’ #antisemitismo. Guardi dall’altra parte, dalle parti della sua maggioranza e del suo governo… #Gaza #Avs Vai su X

Fratoianni (Avs): Per questa maggioranza i soldi ci sono per le armi ma non per la sanità; Riarmo, Fratoianni critico: Per la sanità i soldi non ci sono ma per le armi sì; Trump: Io sicuro del cessate il fuoco tra Iran e Israele? Sono stanchi di combattere.

Fratoianni (Avs): "Per questa maggioranza i soldi ci sono per le armi ma non per la sanità" - (Agenzia Vista) "L'argomento 'non ci sono i soldi' è la traccia del più grande inganno di questo Paese, un inganno che, però, diciamoci la verità, ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

Sanità: Fratoianni, 'governo trova soldi per armi e Ponte ma non per salute italiani' - "Cosa c’è di più umiliante per il Parlamento che discutere lungamente di come bocciare una legge proposta dall’opposizione senza cominciare ad affrontarne il merito? Da lagazzettadelmezzogiorno.it