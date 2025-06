Fraternita apre la mostra di Antonella Cedro Let them crow

Arezzo si prepara ad accogliere un evento imperdibile: la mostra di Antonella Cedro, "Let them crow", inaugurata domenica 29 giugno alle ore 16 presso la storica sala Pieve del Palazzo di Fraternita. Un’occasione unica per immergersi nell’arte contemporanea e scoprire le sue sorprendenti interpretazioni. La mostra resterà aperta fino al 12 luglio, offrendo ai visitatori un viaggio emozionante tra creatività e cultura nel cuore della città .

Arezzo, 25 giugno 2025 – Il Primo Rettore Dott.Pier Luigi Rossi e il Magistrato della Fraternita dei Laici invitano i cittadini all'inaugurazione della mostra di Antonella Cedro "Let them crow" che si terrĂ d omenica 29 Giugno 2025 alle ore 16,00 presso la sala Pieve del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande Arezzo. L’esposizione resterĂ aperta fino al 12 luglio. La mostra sarĂ visitabile all’interno del percorso museale di Fraternita tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 18.00. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fraternita, apre la mostra di Antonella Cedro "Let them crow"

