Francis Kaufmann nega tutto | Non ho ucciso Anastasia Trofimova e nostra figlia Le prime parole dopo l' arresto in Grecia

Francis Kaufmann, coinvolto in un tragico caso al centro dell’attenzione mediatica, dichiara con fermezza: "Non ho ucciso Anastasia Trofimova e nostra figlia." Dopo il suo arresto in Grecia, le sue prime parole accendono il dibattito e lasciano aperte molte domande. La vicenda si infittisce di misteri e sospetti, mentre la verità si fa ancora più difficile da scoprire.

Francis Kaufmann nega tutto. L'uomo accusato di aver ucciso Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda a Villa Pamphili e arrestato in Grecia nei giorni scorsi si.

Madre e figlia morte a Villa Pamphili: Potrebbe avere usato anche i nomi Arthur Redding e Michael Sterling l’uomo fermato in Grecia con un passaporto intestato a Rexal Ford e registrato all’anagrafe come Francis Kaufmann, sui social Matteo Capozzi. La don Vai su Facebook

