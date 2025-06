Francis Kaufmann interrogato per 30 minuti dai pm di Roma | Sono innocente Il silenzio sugli omicidi a villa Pamphili in attesa dell’estradizione

In un clima di tensione e attesa, Francis Kaufmann si presenta davanti ai magistrati italiani tramite collegamento video, dichiarando la propria innocenza nel caso Villa Pamphili. L’interrogatorio di 30 minuti, avvolto nel silenzio e nella cautela, si inserisce in una delicata fase processuale in attesa dell’estradizione. La vicenda rimane avvolta nel mistero, mentre la giustizia italiana aspetta di fare luce sui tragici eventi che hanno sconvolto Roma.

«Sono innocente» ha ribadito ai pm italiani Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda a Villa Pamphili. È durato 30 minuti l’interrogatorio in collegamento video con i magistrati italiani dal tribunale di Larissa, in Grecia. Il 46enne si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere nell’ambito di un atto istruttorio richiesto dalla Procura di Roma tramite un Ordine europeo di indagine (Oei) a cui era presente anche il giudice istruttore locale. E ha poi ribadito di voler parlare «prima con il mio avvocato e con il consolato americano». 🔗 Leggi su Open.online

