Francia | furto di cavi a Lille ritardi e cancellazioni per treni Eurostar

Un imprevisto grave scuote il traffico ferroviario tra Francia e Italia: un furto di cavi nei pressi di Lille provoca ritardi e cancellazioni dei treni Eurostar, creando disagi ai viaggiatori. La situazione si somma a tragici incidenti sulla linea ad alta velocità, aumentando le preoccupazioni sullo stato della sicurezza e sull’efficienza del servizio. Restate aggiornati e valutate attentamente le alternative per i vostri spostamenti.

Milano, 25 giu. (LaPresse) – “A causa di un furto di cavi nei pressi di Lille, i nostri treni potrebbero subire forti ritardi e cancellazioni dell’ultimo minuto. Ti consigliamo di cancellare o posticipare il tuo viaggio. Ci scusiamo per il disagio causato ai tuoi spostamenti di oggi”. È quanto comunica Eurostar sui propri social. “Siamo profondamente dispiaciuti di confermare che ieri si sono verificati due incidenti mortali sulla linea ad alta velocità tra Lille e Parigi”, ha fatto poi sapere Eurostar in un aggiornamento, “il disservizio continua a causa dei treni dislocati e di un altro furto di cavi nei pressi di Lille”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia: furto di cavi a Lille, ritardi e cancellazioni per treni Eurostar

In questa notizia si parla di: treni - lille - eurostar - furto

